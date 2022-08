China desfășoară exerciţii militare cu muniție de luptă în jurul Taiwanului. Taipeiul reacționează: Un comportament ilegitim

La scurt timp după începerea programată a exerciţiilor la ora 4.00 GMT (7.00, ora României), televiziunea de stat CCTV din China a anunţat că exerciţiile au început şi se vor încheia duminică la ora 4.00 GMT (7.00, ora României). Acestea ar include trageri cu muniţie reală asupra apelor şi în spaţiul aerian din jurul Taiwanului, se arată în comunicat.

Shippers are rerouting vessels as China begins largest-ever military exercise around Taiwan

????????????????????

⚠️ China began drills at noon and advised ships not to get near the exercises

???? The disruption is the latest inconvenience for strained supply chainshttps://t.co/U91vqjqvlp pic.twitter.com/mw1KFNW2Yj