China, afectată în continuare de taifunul Lekima. Bilanțul victimelor

O alunecare de teren a provocat moartea a 18 persoane la Wenzhou, iar autorităţile nu au precizat dacă celelalte zece persoane decedate sunt tot în acest accident, informează AFP, citat de News.ro.

Super Typhoon Lekima loading in our city pic.twitter.com/EKfCkKlSEf

tDouăzeci de persoane sunt în continuare date dispărute. În provincia Zhejiang, 300 de zbouri au fost anulate, iar trenurile au fost suspendate.

Lekima a lovit provincia Jiangsu, iar duminică ar urma să ajungă la Shandong.

Taifunul Lekima a lovit provincia Zhejiang cu vânturi de 187 km/oră. Vineri, a fost emisă o alertă de cod roşu. Codul a devenit apoi portocaliu, Lekima îndreptându-se sâmbătă cu vânturi mai puţin puternice spre nord şi regiunea Shanghai.

Vineri, taifunul a lovit Taiwanul, unde nouă persoane au fost rănite şi mii de locuinţe au rămas fără curent electric.

A landslide occurs at an entrance to an expressway tunnel in Zhejiang, China, after Typhoon Lekima hit land pic.twitter.com/R1h3MtVQg0