China a dezvăluit un nou avion de luptă cu rază lungă de acțiune. Poate zbura „până la ieșirea din atmosferă”

„Superarma” invizibilă a fost reperată deasupra Chinei, iar speculațiile sugerează că țara ar putea fi pe punctul de a dezvălui un nou avion de luptă de înaltă performanță, scrie Daily Mail.

Potrivit site-ului de știri și analize din domeniul apărării, The War Zone, se speculează că avionul de vânătoare ar avea capacitatea de a zbura până la ieșirea din atmosferă și fără sprijinul navelor-cisternă de alimentare, ceva ce îi lipsea Chinei în ceea ce privește capacitatea de luptă față de Statele Unite.

Noul avion a fost reperat alături de un Chengdu J-20, generația actuală de avioane de luptă - comparativ cu F-22 al Forțelor Aeriene ale SUA.

The War Zone a scris că avionul a fost văzut efectuând un zbor de testare pe timp de zi, alături de generația actuală care servea drept avion de urmărire.

A fost văzut zburând cu trenul de aterizare deschis, o practică standard în timpul primelor etape de testare, de pe aerodromul Chengdu Aircraft Industry Group, care dezvoltă drone și avioane de luptă chineze.

Aeronava are trei motoare, un cockpit și aripi în stil diamant fără cozi verticale - ceea ce ar putea ajuta aeronava să nu fie detectată în radare.

Potrivit lui Justin Bronk, Senior Research Fellow la Royal United Services Institute (RUSI), deși designul aeronavei este „fascinant”, este probabil să facă parte din dezvoltarea în curs de desfășurare a bombardierelor/avioanelor de luptă regionale de atac ale Chinei, mai degrabă decât din programul lor de luptă de generația a șasea.

Potrivit Aviation Weekly, motoarele avionului sunt alimentate de o singură admisie dorsală și două admisiuni ventrale. Intrarea dorsală are o admisie supersonică fără divertor care îmbunătățește stealth-ul.

Intrările multiple par a fi poziționate pentru a optimiza stealth-ul și performanțele la viteze mari, a sugerat publicația britanică Defence Journal.

Imagini ale potențialului supervion de vânătoare au indicat, de asemenea, că sub fuzelaj există posibile trape de încărcare a rachetelor și bombelor, sporind și mai mult invizibilitatea radar.

????????China reveals world’s first 6th Gen Stealth Fighter.

▪️The plane seen in Chinese airspace is said to include sophisticated technologies like high-altitude functioning abilities, extensive-range super-cruise, and may be developed as a 'space-capable' fighter jet. pic.twitter.com/gdIaCzjPcs