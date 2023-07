Cel puţin zece morţi şi peste o sută de răniţi într-o explozie la un depozit de artificii dintr-un oraș din Thailanda

Explozia, care a avut loc sâmbătă după-amiază în oraşul Sungai Kolok, ar fi fost cauzată de lucrări de sudură într-o clădire în care se depozitau ilegal artificii.

????: People look at the wreckage of homes destroyed when an explosion ripped through a fireworks warehouse, killing nine people and injuring more than 100, in Sungai Kolok district in the southern Thai province of Narathiwat on July 29, 2023.

????: AFP pic.twitter.com/2zxem7NeVb