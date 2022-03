Cel puţin un mort şi 12 răniți la Kiev, într-un atac rusesc de artilerie în cartierul Obolon, vizând un bloc de opt etaje

O clădire de opt etaje din cartierul Obolon, în nordul Kievului, a fost atins luni în zori „de un tir de artilerie”, anunţă într-o postare pe Telegram sercivii le ucrainene din urgenţă, relatează News.ro.

Un incendiu a izbucnit, care a fost constrolat de către pompieri, potrivit aceleiaşi surse.

A shell flew into a high-rise building in #Kyiv's #Obolon at night.

The nine-story building partially collapsed and there was a fire. According to preliminary data, there were no victims or injuries. pic.twitter.com/NB7l4FoU1F