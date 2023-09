Incendiu de proporţii în Ucraina după ruperea unei conducte de petrol | Video

"La ora locală 17:00 (14:00 GMT), lângă satul Strymba, din districtul Nadvirna, s-a rupt o conductă de petrol (150 de milimetri în diametru)", a menţionat Serviciul naţional de urgenţă al Ucrainei, adăugând că petrolul scurs a fost răspândit pe o suprafaţă de 100 metri pătraţi.

La faţa locului a izbucnit un incendiu din motive încă necunoscute, iar presa locală a relatat că a avut loc o explozie puternică.

Echipe de salvatori se află la faţa locului, au indicat serviciile de urgenţă. Locul incendiului se află la sute de kilometri de prima linie de luptă cu forţele ruse, în estul ţării.

A powerful explosion near the village of Strymba in Ivano-Frankivsk Region has been reported by the Ukrainian media.

According to preliminary information, the explosion occurred at a gas pipeline. pic.twitter.com/EyGwpYsuo8