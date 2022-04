Cel puțin doi morți și zece răniți într-un atac armat la Tel Aviv

Motivul atacului nu a fost imediat clar, dar a venit pe fondul tensiunilor crescute în urma unei serii de atacuri mortale efectuate de palestinieni.

Un număr mare de echipaje de intervenţii de urgenţă au sosit la faţa locului, iar poliţia, care îl caută pe atacator, le-a spus locuitorilor să rămână în case.

„Un terorist a deschis focul de la mică distanţă şi apoi a fugit pe jos. Mai multe persoane sunt rănite”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Eli Levy, la postul de televiziune Canal 13, conform Agerpres.

„Nu vă părăsiţi locuinţele. Nu scoateţi capul pe fereastră. Nu vă apropiaţi de balcoane'', i-a sfătuit el pe locuitori.

