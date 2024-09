Cel puţin 28 de morţi într-o explozie produsă într-o din mină de cărbune în Iran. Alte zeci de persoane, dispărute | VIDEO

Accidentul a fost cauzat de o explozie de gaz metan în două tronsoane ale minei exploatate de compania Madanjoo.

În cele două tronsoane se aflau 69 de muncitori în momentul exploziei.

”Şaptesprezece persoane rănite au fost transportate la spital şi 24 de persoane sunt încă dispărute”, a declarat televiziunea de stat, citându-l pe şeful Semilunii Roşii din Iran.

Explozia a avut loc sîmbătă la ora locală 21.00. (1730 GMT), a declarat presa de stat.

Preşedintele Masoud Pezeshkian a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

Am vorbit cu miniştrii şi vom face tot posibilul să continuăm”, a spus Pezeshkian în comentarii televizate.

