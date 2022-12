Cel puțin 27 de persoane au murit după ce mai multe vehicule au fost îngropate de alunecările de teren, în Columbia

„Cu tristețe trebuie să anunț că până acum 27 de persoane, inclusiv trei minori, și-au pierdut viața în tragedia din Pueblo Rico, Risaralda”, a anunțat președintele columbian Gustavo Petro pe Twitter, potrivit Al Jazeera.

Mai multe vehicule au fost îngropate duminică în timp ce călătoreau între satele Pueblo Rico și Santa Cecilia, într-o zonă muntoasă din Columbia, cunoscută pentru producția de cafea, la aproximativ 230 km de capitala Bogota.

Un autobuz cu 25 de pasageri s-a numărat printre ele.

Unitatea Națională pentru Managementul Riscului de Dezastre din Columbia (UNGRD) a declarat că a trimis buldoexcavatoare, camioane și peste 70 de salvatori la fața locului.

????#BREAKING: Dozens feared trapped, rescue efforts underway after bus buried by landslide in town of Pueblo Rico in Risaralda, #Colombia, local media reports. pic.twitter.com/QmdKe13TrC