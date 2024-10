Cel puţin 23 de persoane ucise, într-un incendiu produs la un autobuz şcolar în Thailanda - VIDEO

Douăzeci şi trei de cadavre au fost identificate, a declarat reporterilor Trairong Phiwpan, comisarul pentru ştiinţe medico-legale, o anchetă privind cauzele fiind în curs.

Şaisprezece elevi şi trei profesori au fost trimişi la spital pentru tratament, a declarat ministrul transporturilor Suriya Juangroongruangkit.

❗️???????????? - A fire on a school bus in Thailand left at least 25 students dead.

The accident occurred on Phahon Yothin Road near Zeer Rangsit shopping mall in Khu Khot at around 12:30 pm local time.

The bus was carrying 44 children and six teachers on an educational excursion.