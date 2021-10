Cel puțin 20 de morți și 200 de răniți, în urma unui cutremur puternic produs în Pakistan. VIDEO și FOTO

Profimedia

Cel puţin 20 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 200 au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea 5,7 care s-a produs, joi dimineaţa, în sudul Pakistanului, au declarat oficiali locali.

''Primim informaţii că 20 de persoane au fost murit în urma cutremurului. Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare'', a declarat pentru AFP ministrul de Interne al provinciei Baluchistan, Zia ullah Langau, adăugând că ''peste 200 de persoane au fost rănite ''.

Multe persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii clădirilor, a spus el. Printre morţi se află o femeie şi şase copii.

Cutremurul, cu magnitudinea 5,7 s-a produs la o adâncime de 20 km, vineri la 22:01 GMT (joi, ora locală 03:01), potrivit Institutului seismologic american USGS.

Conform altor surse locale, numărul morților ar fi 25.

The earthquake were so strong in the Harnai area of ​​Balochistan.That can be seen in the CCTV footage.That the loaded truck is shaking from the earthquake.#Pakistan #earthquake #balochistan pic.twitter.com/8SzLDg20p2 — Dilbar khan (@Dilbar1989) October 7, 2021

لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ پاک آرمی ایف سی ایوی ایشن کی سپورٹ سے زخمیوں کا انخلاء کیا جا رہا ہے

تمام حکومتی ادارے لوگوں کی مدد کے لئے مصروفِ عمل ہیں مشکل کی اس گھڑی میں عوام اکیلی نہیں ہے۔#Harnai #earthquake #OurForcesOurGuardian pic.twitter.com/GnhMNMDkXb — Patriotic Pakistan (@PatriotPak7) October 7, 2021

#earthquake : According to the National Center for Seismology, the tremors were felt at around 3:02 am today at 14 km NNE of #Harnai , #Pakistan . Even after this, light tremors are being felt continuously#Harnai pic.twitter.com/kVuj7Zuw2g — Noroz baloch (@Noroz_b12) October 7, 2021