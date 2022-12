Cel puțin 16 morți și mai mulți dispăruți în urma unor alunecări de teren, în Malaezia VIDEO

Oamenii dormeau în corturi atunci când a avut loc alunecarea de teren, în jurul orei 3 dimineața, vineri.

Peste 90 de persoane, inclusiv copii, se aflau în zona de camping.

Sute de salvatori s-au deplasat acolo, vineri dimineață, pentru a încerca să găsească supraviețuitori.

Până acum, echipele de salvare au găsit 60 de persoane, însă alte 17 sunt încă dispărute.

O femeie care campa în acea zonă, Teh Lynn Xuan, a spus că ea și mama ei au supraviețuit, însă fratele lor a murit, iar un alt frate a fost dus la spital, fiind rănit.

