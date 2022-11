14 oameni care participau la o înmormântare au murit. Cum s-a întâmplat tragedia

Anunțul despre tragicul eveniment a fost făcut de guvernatorul regiunii, conform Reuters.

„Transportăm cadavrele la morga spitalului central, în timp ce căutarea altor persoane sau cadavre este încă în desfășurare”, a declarat Naseri Paul Bea, guvernatorul regiunii Centru din Camerun.

Zeci de oameni asistau la o înmormântare pe un teren de fotbal de la baza unui terasament de 20 de metri înălțime, care s-a prăbușit deasupra lor, au declarat martorii pentru Reuters.

has left at least 14 people dead. #VIDEO RESCUE CREWS DUG THROUGH THE RUBBLE WITH FLASHLIGHTS #BreakingNews #UltimaHora #Yaounde #Landslide #Deslizamiento pic.twitter.com/kk1FrBzNL2

A landslide in Cameroon’s capital, Yaoundé, killed at least 14 people attending a funeral on Sunday, the region’s governor said. Rescuers were still searching for others who might have been swept up in the disaster. https://t.co/dclIlukIjF