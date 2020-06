Cea mai neobișnuită hărțuire de care ați auzit vreodată. Ce pățește de 9 ani acest bătrân

Un pensionar din Belgia este hărțuit cu... pizza. Bătrânul primește de 9 ani astfel de livrări la ușă, dar nu știe cine le tot comandă. Sătul de această situație, a apelat la ajutorul poliției, iar anchetatorii încearcă acum să rezolve misterul.

Când se trezește cu livrări de pizza la ușă, acest domn are reacții alergice. Spune că e terorizat de tonele de pizza pe care le primește de aproape un deceniu.

”Reporter: Ce simțiți în acest moment?

Jean van Landeghem, pensionar: Frică! Când vine seara, în jurul orei 20:00, atunci devine foarte greu. Când aud o mașină venind în acel moment, încep deja să tremur”.

Fostul lucrător în construcții spune că nu a comandat niciodată pizza, dar zilnic îi este livrată câte una, uneori chiar și la ora 02:00 noaptea.

Apogeul a fost anul trecut, când într-o zi a primit nu mai puțin de 10 livrări. La una dintre ele, curierul ținea în brațe nu mai puțin de 14 cutii.

Iar acest ”bombardament” nu este un incident unic, lucru confirmat și de băiatul care livrează pizza în zonă.

Băiatul cu pizza: ”Când am ajuns la adresă am realizat că am mai avut cel puțin alte cinci comenzi de livrare de la diferite restaurant”.

Dar cum se poate ca acest lucru să dureze de atât de mult timp, fără să existe consecințe? Ei bine, comanda este plasată online în mod anonim, în principal prin intermediul acestei pagini de internet.

Pensionarul în vârstă de 65 de ani a depus mai multe plângeri la poliție, dar fără succes. Bărbatul spune că nu are dușmani.

Mai mult, chiar și prietenii lui primesc din când în când pizza, fără să fi comandat. Omul se plânge că poliția nu face nimic pentru a-l ajuta.

Jurnaliștii belgieni i-au întrebat pe oamenii legii de ce nu investighează adresa IP a persoanei care comandă pizza, dar aceștia nu au vrut să dea nicio declarație în fața camerei de filmat. Le-au confirmat doar la telefon că au început o anchetă.

”Vreau să-l prind”

Pentru că refuză de fiecare dată comenzile de pizza, bărbatul nu trebuie să plătească pentru ele, dar factura este pusă în cârca serviciilor de livrare.

Acestora le este deja arhicunoscut numele și adresa pensionarului, dar cumva la ușa sa tot ajung aceste preparate culinare nedorite.

Jean van Landeghem: ”Vreau să-l prind și să am ac de cojocul lui. Și vreau ca instanța să-l facă să plătească toată factura”.

Una destul de mare după 9 ani de comenzi. Belgianul speră că autoritățile îl vor găsi în cele din urmă pe hărțuitor și spune că în niciun caz nu are de gând să se mute din apartamentul său pentru a scăpa de toată această situație.