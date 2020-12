Ce se va întâmpla cu imunologul Anthony Fauci, după venirea lui Joe Biden la Casă Albă

Joe Biden a anunţat joi că intenţionează să le ceară americanilor, la 20 ianuarie, când se va instala la Casa Albă, să poarte mască de protecţie în primele 100 de zile ale mandatului său, transmite News.ro.

”Să purtăm mască 100 de zile, nu întotdeauna. Şi cred că vom vedea o reducere semnificativă (a infectărilor cu SARS-CoV-2)”, a îndemnat Biden.

President-elect Biden tells Jake Tapper he will ask all Americans to wear masks for the first 100 days after he takes office: "I think we'll see a significant reduction ... to drive down the numbers considerably" https://t.co/lQkT0HPc5h pic.twitter.com/PxIGzPjxP7