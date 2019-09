Bianca Andreescu, invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon. Ce a spus despre finala US Open

După ce a câștigat trofeul US Open, Bianca Andreescu a făcut turul televiziunilor din SUA. Sportiva a fost invitată și în emisiunea ”The Tonight Snow”, a lui Jimmy Fallon.

„Mă simt foarte bine. Am făcut istorie în Canada, sunt cu adevărat binecuvântată”, a mărturisit Bianca, după ce a fost întrebată cum au fost ultimele zile, după ce a învins-o pe Serena Wiliams în două seturi și a urcat pe locul 5 WTA.

„A fost o perioadă agitată, nu am avut ocazia să stau să conștientizez totul. Ultimul an a fost nebun, am avut o rană serioasă la spate, iar acum, faptul că țin acest trofeul este ceva foarte special. Visat de mult să joc împotriva Serenei o finală. Este o nebunie”, a mai spus Bianca, citată de sportsnet.ca.