Ce ar fi cauzat pana majoră a serviciilor Microsoft la nivel mondial, cea mai mare avarie IT din toate timpurile

Cel puțin până acum un atac cibernetic este exclus, însă compania responsabilă are multe explicații de dat. Analiștii cred că a externalizat unele servicii către programatori slab pregătiți, care au cauzat eroarea.

Cea mai mare avarie IT din toate timpurile a afectat bănci, spitale, sisteme de urgență sau companii. Și unele televiziuni au avut de suferit.

Hannah Bocks, inginer de producție: „E frustrant pentru că nu avem niciun control și putem doar să colaborăm cu compania implicatăși să așteptăm rezolvarea de la ei.”

În Statele Unite, zeci de localități nu au avut acces la serviciile edilitare. În Arizona, orașul Jonesboro a rămas fără computerele din primărie.

Jason Ratliff, director IT Primăria orașul Jonesboro: „CrowdStrike a transmis imediat un răspuns și o remediere, apoi am început să reparăm (computerele) unul câte unul.”



Numeroase spitale din Europa au primit doar urgențele majore. Nu-și mai puteau accesa fișele. În Marea Britanie, cel puțin un spital a fost nevoit să declare un incident critic.

Dave Triska, medic: „Nu am reușit să accesăm informațiile clinice ale pacienților, istoricul medical, nu am putut să dăm rețete în modul obișnuit, electronic. Nu am putut să facem referințe, nu am putut să ne ocupăm în mod normal de solicitările pacienților.”



Compania de securitate cibernetică de la care a plecat haosul încearcă să reducă pabubele.

George Kurtz, CEO al companiei CrowdStrike: „Lucrăm cu fiecare client în parte ca să ne asigurăm că putem să readucem (sistemele) înapoi online.”

Compania Crowdstrike, una dintre cele mai mari din lume în domeniul securității cibernetice, ajută multe companii de talie mondială să-și protejeze sistemele de operare Microsoft de hackeri și de viruși. Ca să facă asta eficient, lansează periodic actualizări ale sistemelor de protecție.

Dave DeWalt, Founder & CEO, NightDragon: „Crowdstrike făcea tot ce e posibil pentru a bloca amenințările cu ajutorul actualizărilor. Dar, în același timp, controlul de calitate a dat greșși ne-am trezit cu ceea ce s-a întâmplat.”



Asta spune și șeful companiei, George Kurtz, care susține că problema a fost remediată.

George Kurtz, CEO al companiei CrowdStrike: „Sistemul a primit o actualizare și acea actualizare avea o eroare în ea. Știm care e problema, o rezolvăm, am rezolvat-o. Acum trebuie să recuperăm sistemele afectate.”



Explicația nu e suficientă să-i liniștească pe experții din industrie.

Rob d'Amico, fost agent FBI: „(CrowdStrike) spune că e o eroare. Dar știu ei cum a ajuns acea eroare acolo? E posibil să fi externalizat programarea spre țări ca India? India are programatori foarte buni, dar are și unii foarte slabi. Dacă ai subcontractat către unii ieftini, o să te alegi cu programatori slabi care nu o săîți asigure calitate.”



Costurile avaeriei se anunță exorbitante pentru multe companii.

