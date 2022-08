Ce a pățit o turistă după ce a adormit pe o plajă din Bulgaria frecventată de o mulțime de români. GALERIE FOTO

Sirin Murad, în vârstă de 25 de ani, era în vacanță în Sunny Beach, Bulgaria, împreună cu familia ei în iulie, când a adormit afară, sub soarele de 21 de grade Celsius.

După ce s-a trezit din somnul de 30 de minute lângă piscină, o durea fața și era roșie, dar a continuat să se relaxeze fără protecție solară.

A doua zi, durerea s-a agravat, iar pielea ei a devenit atât de strânsă încât, când și-a încruntat sprâncenele, părea ca de plastic.

Crezând că starea tenului ei nu s-ar mai putea înrăutăți, Sirin a decis să nu ceară ajutor medical, însă, la scurt timp, fața ei a început să se decojească, lăsând-o acoperită de diferite pete de piele bronzată și roz.

„La început chiar nu am simțit nimic - doar am simțit puțină durere când am pus presiune pe ea. M-a durut foarte mult a doua zi, dar m-am simțit ușurată când a început să se decojească – nu m-a durut și m-am simțit mult mai bine”, a spus esteticianul din Londra.

Au trecut acum șapte săptămâni de la incident, iar pielea Sirinei s-a curățat, rămânând cu doar câteva pete de decolorare pe obraji.

