Situație îngrijorătoare în Albena, Bulgaria. Mai mulți copii, printre care și români, s-au îmbolnăvit brusc

Zilele acestea se organizează acolo și un campionat de fotbal pentru junior, unde participă sute de copii români. Mulți dintre ei s-ar fi îmbolnăvit și nu au mai putut să joace.

Stațiunea Albena este frecventată în cea mai mare parte de români. În ultimele zile a avut loc și un campionat de fotbal acolo, la care participă copii din România și Bulgaria. Părinții se plâng că mulți dintre ei s-au îmbolnăvit brusc, la o zi sau două după sosirea în Bulgaria.

Otilia Caloian, părinte: „Eu sunt venită aici cu cei doi copii ai mei, o fetiță de opt ani și un băiețel de 12, la un turneu de fotbal, Junior S Cup la Albena. Suntem cazați la un hotel de patru stele. Imediat ce ne-am cazat, ne-a abordat un cuplu de români care ne-a spus „Aveți mare grijă că nu știm ce se întâmplă, e spitalul plin de copii care vomită și au stări grave de dureri de burtă și cap. Bulgarii nu știu de la ce s-a pornit. E posibil să fie de la apa de la dozatoare sau robinet, când vă spălați pe dinți.” E în toată stațiunea, am fost la farmacia din Albena, cred că este una, maxim două farmacii. Era o coadă de 30-40 persoane, români și vreo doi nemți. Absolut toate persoanele cereau săruri pentru hidratare și spuneau problemele: vărsături, dureri abdominale și de cap. Farmacista ne-a spus că bănuiește că ar fi un focar de rotavirus. Când stăteam la coadă la farmacie, doi copii au ieșit vomitând jet. Pur și simplu, mergi pe stradă, te șochezi, parcă suntem într-un film de groază. La fiecare pas vezi câte un copil care se ține de burtă și vomită. Noi nu știm, ca turiști, de unde se trage. Azi noapte, copiilor mei le-a fost foarte rău, m-am dus la recepție să îmi spună unde găsesc o farmacie non stop sau un spital. Mi s-a spus că în Albena nu există nici farmacie non stop, nici spital și să aștept până la ora opt dimineață, când se va deschide o clinică privată. Copiii mei acum s-au trezit. Au adormit pe la șase dimineața. În continuare sunt foarte rău, îi voi lua în mașină și îi voi duce la acea clinică, după care voi merge în țară, pentru că nu primim niciun sprijin aici. Salvările... Nu vă spun cum vin. Pe bandă rulantă. O mămică anunță ieri „Spuneți la toată lumea dacă mai sunt copii bolnavi, să vină în 20 minute că acum a plecat salvarea cu o tranșă și mai vine să mai ia”. Această discuție am auzit-o. Referitor la turneul de fotbal, am vorbit cu părinții din Arad, Argeș, este un turneu pentru copii din România și din Bulgaria. Ieri s-au anulat mare parte din meciuri, pentru că foarte multe echipe au toți copiii bolnavi sau aproape toți. Foarte mulți de la noi din echipă s-au îmbolnăvit. 12 de la Arad, spunea cineva din staff, 8-10 copii. Ieri adversarii noștri nu au jucat pentru că în toată echipa erau bolnavi, nu este doar la copiii care joacă fotbal, este la nivelul întregii stațiuni Albena. Le-am scris organizatorilor și mi-au răspuns că este o problemă și organziatorul și familia lui au avut această problemă. Totul s-a trasnformat într-un coșmar. Cu o seară înainte, din partea organziatorilor, s-a transmis un mesaj să venim cu apa plata și medicamente antivomitive și antidiareice. Cu siguranță cred că au știut și cu toate acestea, au ținut turneul”.



Răspuns de la Ministerul Sportului:

„Ministerul Sportului a luat legătura cu organizatorul competiției. Copiii au beneficiat de asistența unui medic pediatru, imediat după ce au apărut problemele, iar la acest moment se află deja în drum spre România. Am primit asigurări că situația este sub control. Precizăm suplimentar că, din informațiile pe care le deținem, este vorba despre o competiție privată, la care participarea s-a făcut pe bază de invitație, Ministerul Sportului nefiind implicat în organizare”.

Organizatorii competiției nu au oferit, până în acest moment, un răspuns oficial.

Dacă aveți mai multe informații despre acest subiect, ne puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected]

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-08-2022 14:41