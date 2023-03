Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au fost primiţi de Împăratul Naruhito al Japoniei: ”Sunt onorat”

”Relaţiile de un secol dintre România şi Japonia sunt mai puternice decât niciodată şi au căpătat o dimensiune strategică”, afirmă șeful statului.

”Onorat să-i întâlnesc astăzi, la Tokyo, pe Majestatea Sa Naruhito, Împăratul Japoniei, şi Majestatea Sa Masako, Împărăteasa Japoniei”, a arătat Klaus Iohannis, marţi, într-o postare pe Facebook. El a fost însoţit de soţia sa, Carmen.

Președintele României a făcut referire la relaţiile dintre cele două ţări.

”Relaţiile de un secol dintre România şi Japonia sunt mai puternice decât niciodată şi au căpătat o dimensiune strategică”, a adăugat Iohannis, într-un mesaj pe Twitter.

An honour to meet today His Majesty the Emperor Naruhito of #Japan in #Tokyo. The century-long relations between Romania ???????? and Japan ???????? are stronger than ever and have acquired a strategic dimension. pic.twitter.com/Je4UxStpDw