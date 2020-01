Cât îi costă pe români o afacere în Franța. Sumele colosale pe care le cheltuie pe imobiliare

Peste două milioane de turiști aleg anual să viziteze satele și orașele de poveste din regiunea Alsacia, în Franța.

Casele cochete, dar care arată ca acum 300 de ani, sunt văruite doar în culorile alese de autoritățile locale și au balcoanele pline de flori.

O strategie de turism care a dat roade. Inclusiv câțiva români au simțit potențialul Alsaciei și au investit în apartamente de închiriat sau hoteluri.

Turiști: „Suntem din Thailanda, suntem turiști. E foarte frumos. Ne plac foarte mult cladirire și arhitectura. Fcem multe, multe poze.''

Bărbat: „Noi trăim în Nigeria din Sua. Luminile ne plac foarte mult. Mâncarea îmi place mult.”

Peste două milioane de turiști din toată lumea petrec cel puțin un weekend în regiunea Alsacia din Franța. Orașele vechi cu străduțe și alei pietruite pline de casele medievale colorate și o mulțime de decorațiuni în funcție de anotimp au ridicat orașele și satele din zonă în topul destinațiilor de vacanță.

Colmarul este cel mai vizitat oraș din regiune cu 1.5 milioane de turiști care vin aici fie iarna, când are loc faimosul târg de Crăciun, fie de Paște, când orașul e decorat în tonuri calde.

Mihai: „Franța are o chestie, vill florie se cheamă, orașul înflorit, și fiecare oraș și sat are un anumit număr de flori, ca la stele la hotel. Ai o stea, două, trei, patru. Cu cât satul și orașul e mai frumos împodobit, primește flori. E concurs între sate și lumea pune bani, nu doar primăria.''

Nu e de mirare așadar, că în 2017, Colmar a fost ales cel mai frumos oraș de Paște din lume. Iar în fiecare iarnă, casele vechi din centru, cele 100 de restaurante sau cele 20 de hoteluri din care trei cu patru stele, aleile, podețele și parcurile, toate sunt împodobite cu ghirlande, globuri și instalații luminoase.

Primărie: „Cred că oamenilor le place, în comparație cu Strasbourg, de exemplu, sau cu orice alt oraș mare. În Colmar te plimbi pe jos, poți să-ți petreci întreaga zi pe jos, vizitând tot orașul. E o destinație mai intimă, romantică, iar când luminile din oraș se aprind seara e ca o poveste.”

Acesta a fost și obiectivul, ne dezvăluie șefa Biroului de Turism din Colmar. Totul a început în 1995, când din luna octombrie până de Paște locul era gol. Au clasat toate casele vechi în monumente istorice, au început recondiționările și au ales culori care să se potrivească. Autoritățile plătesc iluminatul decorațiilor pe tot parcursul anului.

Primărie: „Culorile pe care le folosești pentru zugrăvitul casei diferă în funcție de orașul în care locuiești. În Colmar e verde, galben, roz pal. Nu poți să faci ce vrei tu în centru. Dacă vrei să instalezi o piscină aici, nu poți. Sunt reguli stricte. Acesta este modul în care păstrăm orașul vechi.''

Rebert Hubert a fost consilierul Primăriei din Colmar timp de 10 ani. Astăzi are și el două apartamente de închiriat într-o casă veche, tipic alsaciană, pe care a refăcut-o complet.

Interiorul cu decor alsacian a fost gândit de soția lui, arhitect. Pentru exterior a primit de la autoritățile locale 20% din banii necesari cu o condiție să respecte culoarea și forma obloanelor.

Consilier: „Regulile sunt foarte stricte. De exemplu, eu aici la șură. Acoperișul are patru secole, iar monumentele istorice au impus să folosesc exact același tip de țiglă care e foarte scumpă și nu am bani să fac asta. Acum, Primăria ne dă 20% din fondul de renovarea exteriorului, cu condiția ca exteriorul să fie vizibil de pe stradă.”

Culorile caselor din Colmar nu sunt alese întâmplător. În secolul al 18-lea oamenii își decorau casele în funcție de meseria și religia pe care o aveau. De pildă, brutarul avea întotdeauna casa galbenă, iar pescarul albastră.

Consilier: „Dispoziția barnelor determina ce fel de familie e : catolică, prostestantă, o familie numeroasă sau mai puțin numeroasă, iar obloanele pline și decupate, asta spunea că au o fată de măritat sau nu.''

Treizeci de apartamente din Colmar sunt închiriate în regim hotelier de câțiva români stabiliți aici. Unul dintre ei este Mihai. Are propria firma de IT, dar are și opt locuințe de care se ocupă. Primul , cu 70 de metri pătrați, l-a cumpărat cu 100.000 de euro și l-a refăcut complet.

Mihai: „Dacă este ultracentral, de exemplu, și vrei să schimbi geamurile și ai geamuri de lemn, nu ai voie să pui geamuri din PVC, deci trebuie să arate exact cum era inițial.

Reporter: „Si o noapte de cazare?”

Mihai: „În ianuarie, 70 de euro noaptea, acum de Crăciun 400 de euro, în funcție de apartament.''

Raluca deține 10 apartamente în Colmar. Numai în luna decembrie cu 45 de locuri de cazare a reușit să strângă 100.000 de euro.

În extrasezon, prețul pentru o noapte de cazare este de 80 de euro, însă vara, de Paște sau de Crăciun sar și 700 de euro pe noapte pentru cinci, șase persoane într-un apartament situat în centrul orașului Colmar, cum este acesta.

Raluca: „A fost restaurat cum a fost inițial. clasat ca și categorie turistică patru stele. O comisie specială pe care o chemam de la Paris și vin și clasează în funcție de multe criterii.”

Reporter: „Ce urmăresc?”

Raluca: „Suprafața, calitatea mobilei, echipamentelor, așternuturilor.''

Este o casă tradițional alsaciană. S-au păstrat însă, toate barnele tipic alsaciene din 1.700. Acum este un apartament de lux, de patru stele, cu o capacitate maximă de șapte persoane, iar prețul pentru o noapte de cazare poate depăși 600 de euro pentru patru persoane.

Cel care a recondiționat o casă este tot un român: Spiridon Aurelian. Are 51 de ani și s-a mutat în Franța acum 30 de ani, când era un simplu muncitor în construcții. Astăzi are propria lui firma de recondiționări.

Aurelian: „În zona Colmarului, în zona Strasbourgului sunt zone foarte prospere în construcții, pentru că se recondiționează. E ceva aparte, te pun să cauți soluții, să creeezi, ești tras la răspundere să faci cum vor ei. Nu fac cum vreau eu, mi se cere și fac cum zic ei.”

Singur și-a recondiționat și casa în care locuiește acum. Dacă interiorul l-a făcut pe gustul lui, exteriorul arată exact ca acum 200 de ani.

Reporter: „Cât a costat investiția aici, acasă la dumneavoastră?”

Aurelian: „Păi 2.700 de euro pe m pătrat și sunt vreo 700. Faceți un calcul.''

Peste un milion opt sute de mii de euro, recondiționarea casei. Recunoaște că și acum se câștigă bine în construcții.

La 12 kilometri de Colmar, Requewihr-ul este un alt orășel cu 1.500 de locuitori pe care francezii îl numesc viitoarea perlă a Alsaciei. Orașul a fost premiat cu două flori în concursul ''Orașul înflorit'' pentru casele și plantele frumos aranjate la ferestre. Alături de Colmar și Eguisheim sau Kaysersberg demonstrează că farmecul de altădată asigură succesul în turism dacă este combinat și cu servicii de calitate.

