Castelul Windsor, pregătit pentru Crăciun. Experiență regală pentru turiștii pasionați de tradițiile britanice

La Windsor nu va ajunge însă cel mai important vizitator - regele Charles al III-lea - care își petrece sărbătorile pe domeniul regal de la Sandringham.

De cum pășești în castelul Windsor simți că ai intrat pe un tărâm de poveste. Impozantele săli folosite de regi încă din secolul XI au fost decorate pentru Crăciun într-un stil simplu și elegant. În sala mare tronează un brad adus chiar din grădinile palatului.

Kathryn Jones, curator-senior Royal Collection Trust: „Are șase metri înălțime, provine din parcul regal de pe domeniul Windsor și e decorat cu 33.500 de luminițe de Crăciun”.

Unele decorațiuni poartă însemnele Ordinului Jartierei - cel mai înalt ordin cavaleresc britanic, fondat de regele Edward al III-lea în 1348.

Kathryn Jones, curator-senior Royal Collection Trust: „E aniversarea cu numărul 675 al Ordinului Jartierei, care a fost fondat la Windsor. Am marcat asta cu o enormă stea în vârful bradului din spatele meu și am pus emblema ordinului pe setul de porțelan folosit la masa din sala Waterloo. Veți regăsi motto-ul ordinului: „Honi Soit que Mal y Pense” - adică „Rușine celui care are gânduri rele””

Masa lungă de aproape 50 de metri e pregătită pentru un dineu regal, însă doar pentru ochii vizitatorilor. Impresionanta încăpere găzduiește doar vara evenimente închinate Ordinului Jartierei.

Sally Goodsir, curator arte decorative Royal Collection Trust: „Masa este folosită la dineul Ordinului Jartierei, în fiecare an, în luna iunie. Atunci cavalerii din acest ordin iau masa cu suveranul”.

Un brad de Crăciun a fost instalat și în salonașul Crimson, preferatul regelui George al IV-lea. Pe timpul verii, încăperea e încă folosită de membrii familiei regale. În lunile de iarnă e deschisă turiștilor.

În ciuda pregătirilor, familia regală britanică nu va poposi la Windsor de Crăciun, ci își va petrece sărbătorile de iarnă la castelul Sandringham din Norfolk. Turiștii pot însă vizita castelul până pe 1 ianuarie și pot participa la diversele ateliere, concerte și slujbe religioase care vor fi organizate pe domeniul regal.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 03-12-2023 20:08