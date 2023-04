Carnagiu în Yemen. Cel puțin 85 de morți și peste 300 de răniți într-o busculadă, în timpul unei acțiuni caritabile

O busculadă a avut loc la împărțirea unor ajutoare umanitare, într-o acțiune organizată miercuri seara la o școală din capitala Yemenului, a declarat un oficial Houthi.

Imagini video de pe rețelele de socializare arată scene haotice după incidentul din zona Bab-al-Yemen a orașului.

BREAKING: More than dozen dead, many injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan

pic.twitter.com/79O9hFc5A5