Carambol cu 100 de mașini pe o autostradă din SUA, din cauza zăpezii. O persoană a murit

Cel puţin o persoană a murit şi alte 11 au fost rănite în accidentul în lanţ în care au fost implicate aproape 100 de maşini.

Şoferul care a murit avea 55 de ani şi provenea din California. Cel puţin zece dintre maşinile implicate erau autovehicule de mare tonaj.

Unele s-au răsturnat sau au ajuns de-a lungul şoselei. Cei de la tractări au muncit o noapte întreagă ca să degajeze carosabilul, timp în care traficul a fost blocat. Nu e clar cine e vinovat pentru accident.

Dozens of cars damaged in a major pileup crash caused by an icy road near Marshfield, Missourihttps://t.co/hWMRaLKHDH pic.twitter.com/5yqgMlzlCh