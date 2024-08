Gestul surprinzător făcut de Vladimir Putin. VIDEO viral cu președintele rus

Aceste imagini au provocat multe reacţii pe reţele de socializare. Russian President Putin kissed the Quran, which was given to him as a gift during his visit to Chechnya. pic.twitter.com/GEWhiSSvBz — Megh Updates ????™ (@MeghUpdates) August 22, 2024 Religia creştină ortodoxă este majoritară în Rusia, însă nu este o religie de stat, ci una dintre religiile practicate în această ţară uriaşă. Aproximativ 25 de milioane de musulmani trăiesc în Rusia, în principal sunniţi, reprezentând 15% din populaţia rusă şi aproximativ 96% în Cecenia, potrivit News.ro. Vladimir Putin ”navighează” de mulţi ani printre identităţile ortodoxă şi musulmană, într-un efort dificil de conciliere în Cecenia, unde două războaie sângeroase au avut loc în anii 1990 şi 2000 între forţe federale ruse şi o rebeliune separatistă care s-a islamizat treptat. Citește și Imagini cu blocul de locuințe în care au ajuns proiectilele trase de militari români, în timpul unui exercițiu NATO în Polonia Putin a vizitat marţi Moscheea ”Profetul Isa”, construită recent, declanşând un val de reacţii. În timpul acestei vizite la Groznîi, capitala Ceceniei, el a primit cadou de la demnitari locali un Coran prins în aur. Într-un gest de respect, el s-a înclinat şi a sărutat Coranul, pe care l-a ţinut aproape, un gest care a atras multă atenţie şi a provocat controverse. Putin a efectuat marţi prima sa vizită în Cecenia din ultimii 13 ani, o vizită cu semnificaţie simbolică, în contextul invaziei ucrainene în Kursk. El era însoţit de către Kadîrov şi muftiul Salah Mezhiev, liderul spiritual al musulmanilor ceceni, care au subliniat prin prezenţa lor importanţa evenimentului pe plan local şi într-un context islamic mai larg. Comentariile pe reţele de socializare variază de la neîncredere la critică. ”Uau. Cică ar fi ortodox catolic. Adevăratul Dumnezeu nu va fi fericit. Culegem ce semănăm, inclusiv că nu avem alţi dumnezei înaintea Dumnezeului adevărat”, îi contestă un navigator pe Internet gestul. Altul ridică o problemă de bunăcuviinţă religioasă - ”sărutatul nu este haram în islam?” -, iar altul se îndoieşte de autenticitatea Coranului - ”nu este haram să falsifici Coranul în islam?”.

