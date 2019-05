Câinele cu dizabilități care a devenit erou, după ce a salvat un bebeluș îngropat de viu

Un câine cu dizabilități pe nume Ping Pong a devenit erou într-un sat din nord-estul Thailandei, după ce a salvat un bebeluș care fusese îngropat de viu de mama sa adolescentă.

Miercuri, comportamentul animalului a atras atenția fermierilor, după ce început să sape o groapă pe un câmp din satul Ban Nong Kam din nord-estul Bangkokului. Astfel, Ping Pong a reușit să dezgroape parțial copilul, care era încă în viață, potrivit The Guardian.

O tânără de 15 ani, a cărei identitate rămâne necunoscută, a mărturisit că și-a îngropat bebelușul și a fost condamnată pentru tentativă de crimă. Ea a spus că s-a temut de reacția tatălui ei, dacă ar fi aflat că e însărcinată. Pe de altă parte, familia fetei a promis că va avea grijă de bebeluș.

„Fata e acum în grija unui psiholog și a părinților ei, pentru că este în stare de șoc. Regretă ce a făcut și a acționat impulsiv, fără să se gândească. Se temea de reacția părinților ei”, a spus Panuwat Puttakam, reprezentant al Poliției din Cham Phuang.

Cu toate acestea, ea a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de crimă.

Ping Pong este un câine în vârstă de 6 ani care a fost lovit de mașină și își poate folosi doar trei picioare.

„Am auzit un câine lătrând și un bebeluș plângând și m-am dus pe câmp să verific. Câinele săpase o groapă și se vedeau picioarele copilului. Ping Pong a fost lovit de mașină, dar l-am păstrat pentru că este lolai. Mereu mă ajută să am grijă de vite când merg la câmp. Tot satul îl iubește. E incredibil că a găsit bebelușul”, a spus Usa Nisaika, stăpânul animalului.

