Cadoul primit de regele Charles de la fiii săi, prinții Harry și William. A fost observat la semnarea declarației de monarh

Charles a fost declarat oficial șef de stat la o reuniune a Consiliului de Aderare la Palatul St James din Londra, la care au participat premierul Liz Truss și șase foști prim-miniștri. Regina Consort Camilla a fost, de asemenea, prezentă, alături de Prințul William, care a fost numit ieri noul Prinț de Wales.

În timpul ceremoniei, care a fost televizată pentru prima dată în istorie, Charles a trebuit să semneze două exemplare ale declarației. A făcut asta folosind un stilou cu cerneală neagră dintr-un vas mic de argint. Și Camilla și William au folosit vasul când au semnat documentele.

Andy Vermaut shares:King Charles Used This Gift From Sons Harry, William In Accession Council: King Charles III on Saturday signed the declaration which officially made him the new British Monarch using ink from a silver pot gifted to him by… https://t.co/vAC7djgMDh Thank you. pic.twitter.com/qnWOJSEqZj