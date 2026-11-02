Vehiculul, livrat în mai 2026, nu a putut finaliza actualizarea nici prin intermediul sistemului propriu, nici prin instalarea acesteia cu ajutorul unui stick USB în reprezentanță. Ulterior, mecanicii au identificat o unitate electronică de control care trebuia înlocuită, însă piesa nu era disponibilă în stocurile europene ale producătorului, relatează autojournal.fr.

După ce a parcurs aproximativ 2.000 de kilometri cu SUV-ul, proprietarul a apelat la o firmă de avocatură și a solicitat rezilierea contractului de vânzare. În octombrie 2026, BYD a acceptat să preia mașina și să ramburseze aproape integral prețul de achiziție - adică 38.575 de euro.

O actualizare software care face indisponibile funcții importante ale mașinii pentru o perioadă îndelungată poate reprezenta un defect care justifică anularea contractului de vânzare, a precizat avocatul bărbatului.

Problemele legate de actualizările la distanță sunt evidențiate și de un studiu J.D. Power publicat în 2026 în Statele Unite. Potrivit acestuia, 27% dintre șoferi au observat îmbunătățiri după actualizare, 58% nu au remarcat nicio diferență, iar aproape 14% au raportat mai multe probleme.