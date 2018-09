Candidatul lui Trump la Curtea Supremă de Justiție: Nu mă veți face niciodată să renunț!

Președintele Trump îl susține, în continuare, pe judecătorul pe care l-a propus la Curtea Supremă de justiție, după o audiere cu accente dramtice în Senatul american.

Au depus mărturie atât magistratul Brett Kavanaugh, cât și femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală, pe vremea când amândoi erau la liceu. Judecătorul susține că e nevinovat și totul e o uneltire politică împotriva sa. Însă profesoara universitară care îl acuză le-a spus senatorilor, cu lacrimi în ochi, că s-a temut că va fi violată și poate chiar sufocată, accidental, în timpul agresiunii sexuale, la o petrecere într-o cameră de cămin.

Pro TV

Christine Blasey Ford, acuzatoarea lui Kavanaugh: "Nu voi uita niciodată detaliile din acea noapte care m-a adus astăzi aici. Am crezut că mă va viola. Am încercat să strig după ajutor. Când am strigat, Brett mi-a acoperit gura cu mâna ca să mă oprească să mai țip. Mi-a rămas întipărit în memorie râsul lor, râdeau în hohote și se amuzau pe seama mea."

Pro TV

Senator: "În ce procent sunteți sigură că Brett Kavanaugh v-a supus la o agresiune sexuală?"

Christine Blasey Ford, acuzatoarea lui Kavanaugh: "Sută la sută."

Doctorul Christine Blasey Ford, psiholog și profesor universitar, l-a acuzat pe magistratul propus de președintele Trump pentru Curtea Supremă de fapte comise în 1982, atunci când el avea 17 ani și ea 15 ani, la o petrecere într-o cameră de camin. A fost prima oară când a vorbit în public.

"Nu mă veți face niciodată să renunț!", a spus judecătorul Kavanaugh, cu vocea plină de furie, într-o declarație combativă, la o oră după ce s-a încheiat audierea acuzatoarei sale. A denunțat, în fața senatorilor ceea ce el numeste o rușine națională și o uneltire prin care îi este lovită familia și reputația in scopuri politice.

Pro TV

Brett Kavanaugh, nominalizat la Curtea Supremă: "Tot acest efort de două săptămâni a fost o lovitură politică calculată și orchestrată, alimentată de o furie mocnită împotriva președintelui Trump și alegerii sale în 2016, răzbunare în beneficiul Clintonilor și grupurilor opoziției de stânga lăsate pe dinafară cu tot cu milioanele lor. E un circ. Seara trecută Ashley și fiica mea și-au spus rugăciunile... Iar micuța Liza... are doar 10 ani... i-a spus lui Ashley: "Ar trebui să ne rugăm pentru femeie". Câtă înțelepciune la un copil de zece ani."

Senator: "Niciuna dintre aceste acuzații nu sunt adevărate?"

Brett Kavanaugh: "Corect."

Senator: "Nu aveți nicio îndoială?"

Brett Kavanaugh: "Zero! Sunt sută la sută sigur."

Senator: "Nici măcar o urmă de îndoială?"

Brett Kavanaugh: "Nu. Sută la sută sigur, domnule senator."

Totuși, în afară de doctor Ford, încă doua femei îl acuză pe judecătorul Kavanaugh de agresiuni sexuale, în timpul liceului și studenției la Yale.

