Brad Pitt a trăit „spaima vieţii lui”, după o tură pe un circuit de Formula 1 cu Lewis Hamilton

Starul de la Hollywood joacă într-un film despre Formula 1, intitulat simplu F1, care va fi lansat în iunie. Înainte de începerea filmărilor, actorul în vârstă de 61 de ani a avut parte de un botez pe pistă alături de septuplul campion mondial britanic, pe un circuit de lângă Los Angeles.

„Brad a trăit spaima vieţii lui într-o singură tură”, povesteşte regizorul Joseph Kosinski într-un lung profil al lui Hamilton în revista Time. „Brad se agăţa de geamurile maşinii, implorând să iasă”.

În film, Brad Pitt va interpreta rolul unui veteran al Formulei 1 care s-a retras, dar devine mentorul unui tânăr pilot.

De asemenea, coproducător al filmului, Lewis Hamilton a oferit sfaturi şi expertiză în timpul realizării filmului. „Notele sale sunt foarte detaliate”, spune Jerry Bruckheimer, care este şi unul dintre producători.

New teaser for ‘F1’, starring Brad Pitt and directed by Joseph Kosinski (‘Top Gun: Maverick’)

In theaters on June 27. https://t.co/taN8ow9x6f