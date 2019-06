Boeing 777 escortat de 2 avioane Typhoon să aterizeze de urgență la Londra

Compania Air India a anunţat iniţial, într-un mesaj postat pe Twitter, că zborul #AI191 Bombay-Newark, efectuat cu un avion Boeing 777, a fost deturnat ”din cauza unei ameninţări cu bombă”, după care a şters mesajul.

Avionul a aterizat către ora 8.50 GMT (11.50, ora României) pe Aeroportul Stansted, în nordul Londrei, din cauza ”unei alerte în domeniul securităţii”, a confirmat Poliţia din Essex, unde se află aeroportul, pentru AFP, potrivit News.ro.

La rândul său, Ministerul britanic al Apărării a anunţat într-un comunicat că avionul aparţinând Air India a fost escortat în spaţiul aerian britanic de către două avioane din clasa Typhoon, autorizate să zboare cu viteza sunetului.

@BBCNews any idea why there are typhoons flying round Stansted? No commercial flights in or out!! pic.twitter.com/8k56vQNY4A