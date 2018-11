59 de morți în incendiile din California. Peste 10.300 de proprietăți au fost distruse flăcări

Şeriful comitatului Butte, Kory Honea, a anunţat într-o conferinţă de presă susţinută miercuri că alte opt persoane au fost găsite decedate în nordul Californiei Iar 47 din totalul de 59 de victime au fost identificate provizoriu, autorităţile aşteptând confirmarea în urma rezultatelor testelor ADN.

Cele mai recente persoane decedate au fost descoperite la nord de capitala statului, Sacramento, în localitatea Paradise, una dintre cele mai afectate de incendiul masiv.

Foto: Cerb cu un corn rupt în timpul incendiului din Paradise, California

Kory Honea a adăugat că 130 de persoane sunt în continuare căutate, iar 200 au fost găsite după ce fuseseră iniţial declarate dispărute.

Incendiul devastator "Camp Fire" a cuprins circa 55.800 de hectare şi este controlat în proporţie de 35%, s-a raportat în cadrul conferinţei Departamentul forestier şi de protecţie împotriva incendiilor din California (Cal Fire).

#SierraFire: Footage from earlier this evening. In #SantaAnaWinds, Dozers can often engage where it’s too dangerous for handcrews. A decisive force multiplier in tonight’s firefight. ^eas pic.twitter.com/gtqmJB5pk6