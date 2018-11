Imaginile dezastrului din California. 42 de oameni au murit, un oraș a fost distrus aproape complet de foc

200.000 de oameni sunt în continuare refugiaţi din calea flăcărilor, iar numărul caselor pârjolite creşte de la oră la oră.

Ca şi cum trei incendii uriaşe nu erau de ajuns, încă două s-au declanşat luni în California. Unul, la vest de Los Angeles, a forţat închiderea unei autostrăzi, iar celălalt s-a declanşat în apropiere de Thousand Oaks, orăşelul ameninţat deja de alt incendiu şi îndoliat după atacul armat de joia trecută.

Daryl Osby, şeful pompierilor din Los Angeles: "Aşteptăm vânt de până la 65 de kilometri pe oră inclusiv marţi. Prioritatea pompierilor în acest moment şi în privinţa acestui incendiu e întâi salvarea de vieţi, apoi protejarea proprietăţilor şi apoi oprirea înaintării flăcărilor."

The Paramount Ranch, the set for the TV show "Westworld" and many other films, is left in ruins by the Woolsey fire in Agoura Hills, California

