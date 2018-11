Mărturii terifiante din California: ”Nu o să mori, fugi de acolo”. Bilanțul morților a crescut

Cel din nord a devenit cel mai ucigător din istoria statului federal american - a luat cel puțin 42 de vieți omenești și a distrus peste 7.600 de case.

În continuare există persoane considerate dispărute în orășelul Paradise, distrus aproape în întregime de foc.

Șeriful a cerut 3 morgi mobile de la armată, unități de câini care identifică rămășițe umane și trei grupuri de antropologi criminaliști.

Peste 9000 de pompieri luptă cu diferitele incendii din California, iar alte 16 state au trimis întăriri și ajutoare.

WATCH: The Woolsey Fire flared up in Point Mugu State Park in Ventura County, California, after already consuming more than 97,000 acres. https://t.co/0fSrdczLcx pic.twitter.com/hQPMjimvWc

Flăcările au ajuns chiar la marginea unei autostrăzi importante din Şimi Valley, iar elicoptere aruncă neîncetat apă direct pe şosea, într-o încercare disperată de a opri înaintarea focului. Dar pârjolul din California pare de neoprit.

Cel mai ucigător incendiu din istoria statului, aşa numitul "Câmp fire", a făcut zeci de victime doar în oraşul Paradise. Acum, un paradis pierdut.

"Întregul nostru oraș a fost șters de pe fața pământului în 8 ore."

"Nu a mai rămas nimic. Toți vecinii mei, cu excepția unuia singur, s-au dus."

"To me life is more important than property… but some people feel different:" California fireman.

Paradise resident 'happy to have made it' after not evacuating despite 90% of the buildings in the small town being destroyed by fire pic.twitter.com/cdmZWlc2lr