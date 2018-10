Bilanțul din Indonezia indică 844 de morți. O groapă uriașă, săpată pentru victime

Autoritățile locale au anunțat luni că bilanțul victimelor a ajuns la 844, conform The Guardian.

Între timp, pe un deal de lângă orașul Palu, voluntarii au săpat o groapă de 100 de metri lungime, pentru a îngropa morții. Groapa ar fi fost inițial prevăzută pentru 300 de cadavre, dar ulterior au fost date instrucțiuni să se pregătească o zonă pentru 1.300 de victime, relatează AFP.

Echipele de intervenţie nu au reuşit încă să ajungă în localităţile izolate de seism.

Zeci de persoane sunt prinse sub dărâmături în oraşul Palu şi aşteaptă să fie recuperați.

Salvatorii le-au dus apă şi alimente, însă nu i-au putut elibera deocamdată din cauza replicilor. În plus, vorbim de sute de răniți, iar 17.000 de oameni şi-au pierdut locuinţele.

AFTERMATH: The coastline of Palu, Indonesia is seen buried under debris after a tsunami hit the city in the wake of a powerful 7.5 magnitude earthquake that rocked the region. The two events are reportedly responsible for more than 800 deaths. https://t.co/VedwnLVo78 pic.twitter.com/q9qHsTRR5G