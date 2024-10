Bilanț preliminar al uraganului Milton: Cel puțin 4 morți, inundații ample și milioane de locuințe fără curent electric

După câteva ore în care Golful Tampa a fost luat în stăpânire de ploi abundente și rafale violente de vânt, furtuna a pierdut mult în intensitate. La această oră, echipele de intrevenție cutreieră cu bărcile orășele inundate ca să-i ducă la adăpost pe localnicii care nu și-au părăsit locuințele la timp.

Acesta e momentul în care uraganul Milton a ajuns pe coasta statului american Florida, dezlănţuind ploi torenţiale şi rafale de vânt care au atins pe alocuri 200 de kilometri pe oră.

Ochiul furtunii a fost localizat în Siesta Key, un orăşel insular din apropiere de Sarasota, la aproximativ 100 km sud de zona metropolitană Tampa Bay, unde trăiesc peste 3 milioane de persoane.

În oraşul Saint Petersburg, vântul puternic a sfâşiat acoperișul de prelata al cunoscutei arene Tropicana Field, teren de baseball şi centru de evenimente, care - culmea - ar fi trebuit să găzduiască sute de persoane evacuate.

Tot în Saint Petersburg, vântul a doborât o macara peste o clădire.

Din cauza inundațiilor, o magistrală de apă potabilă s-a rupt, iar autoritățile au oprit alimentarea în tot orașul.

Doar localnicii mai curajoşi și reporterii au rămas pe străzi, ca să filmeze efectele furtunii.

Celor care nu au fugit la timp din zonele măturate de uragan li s-au făcut recomandări sumbre.



Kenneth Welch, Primar St. Petersburg, Florida: ”Dacă vreți să ieșiți afară, ar fi cel mai bine să vă scrieți numele pe haine, ca să vă putem identifica”.



Zeci de transformatoare electrice au fost distruse de furtună, lăsând peste 3 milioane de locuinţe în beznă.

Milton a fost precedat de cel puțin 27 de tornade, care au făcut prăpăd în Florida.

Două persoane au murit când una dintre tornade a spulberat o zonă cu rulote.

Traficul aerian a fost deviat astfel încât avioanele să ocolească zona de acţiune a uraganului.



Seth Borenstein, The Associated Press: ”Schimbările climatice au încălzit apele pretutindeni. Însă temperatura apelor din Golful Mexic, Caraibe și Atlantic se menține de un an și jumătate aproape de nivelul record.

Majoritatea furtunilor formate în Golful Mexic urmează o traiectorie spre nord sau vest. Însă Milton s-a îndreptat spre nord-est, ceea ce e neobișnuit”.

Consecinţa este ca Milton a atins uscatul într-o zonă dens populată, ceea ce înseamnă impact semnificativ asupra infrastructurii, locuinţelor şi afacerilor.

