Benjamin Netanyahu, după ce Hamas a publicat un nou video cu ostatici: "Israelul nu se va lăsa intimidat”

Prima fază a armistițiului dintre Israel și Hamas s-a încheiat recent, iar viitorul negocierilor rămâne incert. Pe măsură ce discuțiile privind o posibilă nouă etapă a acordului stagnează, Hamas încearcă să influențeze procesul prin mijloace de comunicare agresive.

În videoclip apar trei persoane cu fețele descoperite, dintre care două ar fi ostatici eliberați în februarie. Un al treilea prizonier face un apel în ebraică către guvernul israelian pentru a fi eliberat. Alături de ei, alte două persoane sunt vizibile, însă fețele lor sunt estompate. La finalul înregistrării, un mesaj amenințător susține că „doar un acord de încetare a focului îi va aduce înapoi în viață”.

Reacția familiilor ostaticilor

Mass-media israeliană i-a identificat pe cei doi ostatici principali din videoclip drept frații Yair și Eitan Horn. Dintre aceștia, doar Yair a fost eliberat recent, în urmă cu 15 zile. Inițial, familia celor doi s-a opus difuzării materialului, dar ulterior și-a dat acordul.

Horn family: “Look Eitan in the eyes. Don't stop the agreement that has already brought dozens of hostages back to us. They are running out of time!”

Hamas released a video of former hostage Iair and his brother Eitan, who is still in captivity.

I usually don’t share Hamas’s… pic.twitter.com/jHNU9p4akE