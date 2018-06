Bebeluș furat din maternitate, returnat de FBI familiei greșite. Omul a aflat după 40 de ani

Facebook/Paul Joseph Fronczak

Paul Joseph Fronczak s-a născut într-o maternitate din Chicago, în 1964. Când avea o zi, a fost furat din spital, iar povestea lui a ajuns să fie cunoscută în toate colțurile Americii.

Doi ani mai târziu, un băiat abandonat a fost identificat drept bebelușul dispărut și returnat familiei, însă după 40 de ani, bărbatul a aflat că cei care l-au crescut nu erau, de fapt, părinții lui naturali, relatează BBC News.

Când avea 10 ani, Paul Fronczak a descoperit din greșeală această poveste, în timp ce căuta în beci cadourile pentru Crăciun, ascunse de părinți. Astfel, el a descoperit mai multe cutii pline cu scrisori și articole din ziar. Unul dintre aceste articole avea titlul: „200 de căutări, organizate pentru bebelușul furat”, iar un altul: „Mama cere răpitorului să îi returneze bebelușul.” Și-a recunoscut părinții din pozele articolelor și a realizat că bebelușul căutat era chiar el.

În 26 aprilie 1964, Dora Fronczak a născut un băiețel la Spitalul Michael Reese din Chicago. Toată ziua, ea a stat cu fiul ei, însă a doua zi, o femeie îmbrăcată în asistentă a intrat în camera Dorei și i-a spus că îi ia bebelușul la un control medical, însă a dispărut cu copilul. Cu toate acestea, au trecut ore întregi până când conducerea spitalului i-a anunțat pe părinți, cât și autoritățile.

„Tatăl meu a trebui să plece de la spital și să îi spună soției sale că bebelușul a dispărut. Crezi că ești în siguranță într-un sptal, însă fix de acolo am fost răpit”, a povestit Paul.

Cea mai amplă operațiune de căutare

Astfel, a început cea mai mare mobilziare din istoria orașului Chicago, la care au participat 175.000 de angajați ai poștei și 200 de polițiști și angajați ai FBI. Până la miezul nopții, au percheziționat 600 de locuințe, dar în zadar.

Când a descoperit povestea, Paul și-a întrebat mama dacă despre el este vorba, însă aceasta a reacționat furios: „Da, ai fost răpit. Te-am găsit, te iubim și asta e tot ce trebuie să știi.”

Timp de o săptămână, Dora și Chester Fronczak au stat în spital, așteptând vești. Acasă, au fost vânați de presă, însă nimeni nu avea nicio informație despre bebelușul dispărut, așa că respectivul caz a căzut în tăcere. Doi ani mai târziu, însă, cei doi părinți au primit o scrisoare de la Biroul Federal de Informații (FBI) în care li se spunea că au găsit un bebeluș în Newark, New Jersey, care părea să fie băiețelul lor.

Copilul fusese abandonat pe o bancă dintr-un centru comercial, după care pus într-o familie adoptivă. Ei l-au botezat Scott McKinley și s-au atașat într-atât de el încât au vrut să înceapă procedura oficială de adopție. Cu toate acestea, un detectiv din New Jersey a început să suspecteze că băiețelul ar putea fi cel care fusese răpit dintr-o maternitate din Chicago. Pentru că nu aveau informații privind grupa de sânge au amprentele bebelușului, FBI a decis că acesta era fiul familie Fronczak bazându-se pe o fotografie făcută în ziua în care fusese născut.

„Au analizat peste 10.000 de băieși care ar fi putut fi Paul, însă eu am fost singurul pe care nu l-au putut exclude complet. Pe vremea aceea, FBI era o autoritate de elită, astfel că dacă ei îți spuneau ceva n-aveai cum să nu-i crezi”, a mai spus Paul.

Trei luni mai târziu, au mers din Chicago în New Jersey să îl întâlnească pe băiețel, iar cei doi au decis să îl adopte pe copil.

„Un agent FBI m-a condus într-o încăpere și ne-au lăsat să ne familiarizăm unii cu alții. Mama mea a petrecut cu fiul ei mai puțin de o zi și, câțiva ani mai târziu, se întâlnește cu un băiat necunoscut. Putea să spună „Nu sunt sigură” și să lase copilul în grija statului sau putea spune „Da, e fiul meu” și chiar dacă nu era adevărat, să salveze copilul de la o viață oribilă. Așa că a făcut ceea ce a crezut că era corect și mă bucur că a făcut-o”, a spus Paul.

Potrivit acestuia, părinții lui au fost iubitori și protectori, trimițându-l la o școală catolică. Într- zi, s-a certat cu mama sa Dora, din cauză că asculta muzică rock și își purta părul lung, iar aceasta i-a zis furioasă: „Îmi doresc să nu te fi găsit niciodată.”

„Chiar și azi mă gândesc la asta și mă doare sufletul”, a mărturisit Paul.

După ce a terminat liceul, Paul a plecat de acasă să facă parte dintr-o formație rock din Arizona. Cinci ani mai târziu, s-a întors acasă și a intrat în armată, iar după aceea a schimbat diferite joburi, lucrând ca vânzător, model și actor.

„Cred că m-am mutat de cel puțin 50 de ori și am avut peste 200 de joburi. Orice am făcut și oriunde am mers, am avut cu mine acele articole din ziar”, a mai povestit el.

A trăit în familia greșită, timp de 50 de ani

40 de ani mai târziu, însă, al a avut parte de un nou șoc. Făcând un test ADN, a descoperit că cei care l-au crescut nu erau, de fapt, părinții lui. În 2008, căsătorit și urma să aibă o fiică. Medicul i-a întrebat pe el și pe soția sa Michelle despre istoricul medical al familiilor, ia Paul a realizat că nu știe ce să răspundă. Acela a fost momentul în care a început să se gândească dacă nu cumva a fost plasat de FBI într-o familie greșită.

„Am început să mă gândesc: care sunt șansele să fiu eu bebelușul răpit din maternitatea din Chicago? Am fost găsit atât de departe că părea incredibil”, a povestit el, mărturisind că întotdeauna a simțit că nu face cu adevărat parte din familie, mai ales că părinții lui păreau mai apropiați de fratele mai mic, Dave.

Totodată, el era foarte diferit de restul familiei: în timp ce părinții și fratele erau tăcuți și rezervați, Paul asculta muzică gălăgioasă și îi plăceau motocicletele: „Dave arată fix ca tata, are aceleași gesturi, expresii faciale, trăsături fizice, în timp ce eu nu arătam ca niciunul. Ani la rând, am vrut să fac un test ADN. Nu din cauză că nu eram fericit, ci pentru că îmi doream să știu adevărul. Am găsit tot timpul motive să nu fac asta: nu voiam să îi rănesc, dar de la un punct chiar am simțit că trebuie să știu.”

Astfel, într-o zi și-a luat inima în dinți și și-a întrebat copiii: „V-ați întrebat vreodată dacă chiar sunt fiul vostru? Vreți să aflați?”, i-a întrebat el.

Astfel, când a venit rezultatul probelor ADN, a descoperit că „nu există nicio posibilitate” ca el să fie Paul Fronczak, fiul biologic al lui Dora și Chester.

„Am simțit că lumea pe care o cunoșteam a luat sfârșit. Am simțit cum am pălit, nu puteam să mă gândesc la nimic. Tot ce știam despre mine – ziua de naștere, istoricul medical, faptul că am descendență poloneză, că sunt catolic, că sunt zodia taur – toate s-au năruit, iar apoi n-am mai știut cine sunt cu adevărat”, a mărturisit el.

Fusese răpit dintr-o altă familie

A decis să vorbească cu presa, pentru a afla cine este adevărata sa familie, iar cazul a ajuns din nou în atenția internațională. Astfel, FBI a redeschis o anchetă. Totodată, a primit ajutorul unei echipe de volundari, care i-a descoperit adevărata familie, care se afla, de fapt, în Tennessee. În 3 iunie 2015, a aflat că de fapt el și sora sa geamănă au fost răpiți, iar că numele său este Jack Rosenthal.

Nimeni nu știe cu certitudine ce s-a întrebat cu cei doi, însă familia adevărată a bărbatului susține că un membru al familiei avea grijă de ei când a dispărut.

