Bătut până a intrat în comă de vecinii pe care i-a rugat să dea muzica mai încet

După incident, Frank Penkava, din Hollywood, a suferit multiple fracturi la nivelul feței, astfel încât cu greu poate fi recunoscut. Bărbatul se află în comă indusă la spital.

Medicii au spus că este nevoie ca starea sa de sănătate să se stabilizeze înainte să fie operat, notează Fox News.

“Fiul meu are un băiețel. Urmează să împlinească 4 ani – este frumos și s-ar putea să nu își cunoască niciodata tatăl”, a declarat mama bărbatului, precizând că încă nu se știe ce daune a provocat bătaia la nivelul creierului lui Franl Penkava.

Doctorii monitorizează activitatea cerebrală pentru a afla dacă există daune permanente asupra creierului bărbatului.

Sora sa a declarat că acesta are numeroase oase rupte și că a contractat și o infecție din spital.

“Nu există niciun motiv pentru ceea ce au făcut. Înteleg că oamenii au altercații tot timpul și că emoțiile oamenilor sunt mult mai puternice în ultimul an, dar nimic nu justifică ceea ce au făcut”, a spus ea.

Femeia a precizat că și-a putut recunoaste fratele doar datorită tatuajelor sale.

