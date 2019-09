Bărcile care funcţionează pe bază de energie solară pe Coasta de Azur. Cât costă

Tehnologia verde cucereşte Coasta de Azur. Printre sutele de ambarcaţiuni cu motor ale milionarilor îşi fac loc, mai nou, bărcile care funcţionează pe bază de energie solară.

Aşa că turiştii care ajung pe riviera franceză se pot bucura de plimbări nautice nepoluante şi deloc gălăgioase.

În urmă cu un an, un bărbat se ocupa cu transportul turiştilor spre diferite insule izolate. Cum în acele zone era destul de greu să faci rost de combustibil, şi-a dat seama cât de utilă ar fi o ambarcaţiune care să meargă cu energie solară. Şi aşa i-a venit ideea de faţă.

Guillaume Jacquet-Legreze, fondator al "Seazen": "Avem o barcă ce are un motor de 2 kw, ceea ce este echivalentul unui motor cu şase cai putere. De exemplu, în acest moment, navighez folosind doar 170 de waţi din cei 2.000 de waţi disponibili. Acum am aproape 160 de waţi şi o viteză de 2 noduri."

Barcă poate atinge 5 noduri, adică aproape 10 kilometri pe oră, iar pe Coasta de Azur pot fi văzute deja zeci de astfel de ambarcaţiuni.

Guillaume Jacquet-Legreze, fondator al "Seazen": "Avem o barcă pe care se pot urca 8 persoane şi care foloseşte aceeaşi cantitate de energie necesară pentru iluminarea unei camere. Cu această cantitate de energie nu putem nici măcar să încălzim un pahar de lapte într-un cuptor cu microunde."

Cei care vor să admire de pe mare una dintre cele mai fermecătoare regiuni din Franţa pot închiria o astfel de barcă. O pot lua cu tot cu pilot sau pot alege să o conducă singuri.

Versiunea standard a micului vas ecologic costă 70.000 de euro.

Philippe Marengo, CEO and founder of Suncy Concept: "Utilizarea, adică costurile de operare sunt zero, deoarece folosim energie solară, o energie reală regenerabilă. Nu trebuie să conectăm cablurile de alimentare în port, chiar dacă am putea face acest lucru."

Antreprenorii susţin că ambarcaţiunea este la fel de eficientă precum o barcă cu motor clasic, şi în următoarele 2 luni vor lansa o nouă versiune, care va atinge o viteză de 28 de kilometri pe oră.