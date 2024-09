Bărbatul care voia să-l ucidă pe Donald Trump a lăsat un bilet cu luni înainte de atentat: ”Dragă lume”. Mesajul este șocant

Suspectul în aparenta tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump „a scris un bilet în care spunea că intenționează să-l omoare pe fostul președinte” și avea o listă cu locurile în care fostul președinte era de așteptat să fie, scrie Sky News.

Acuzațiile au fost făcute în dosarul prin care procurorii susțin în fața instanței că suspectul de 58 de ani Ryan Routh ar trebui să rămână închis pe măsură ce cazul avansează.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că biletul, care începea cu adresarea „Dragă lume”, a fost scris de Ryan Routh cu luni înainte de a fi arestat pe terenul de golf West Palm Beach din Florida.

Biletul a fost plasat într-o cutie care a fost lăsată apoi la domiciliul unei persoane neidentificate, care a contactat apoi autoritățile federale după arestarea lui Routh, a adăugat departamentul. Cutia mai conținea muniție, o țeavă metalică și alte obiecte.

Potrivit procurorilor, în bilet scria: „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar v-am dezamăgit. Am încercat tot posibilul și am dat toată îndrăzneala pe care am putut-o da”.

Procurorii susțin că telefonul mobil al suspectului a sunat în mod repetat prin turnurile de telefonie de lângă terenul de golf al lui Trump și casa lui din Florida, în perioada 18 august - 15 septembrie.

Avea o listă cu locurile în care urma să se deplaseze Donald Trump

Ei au găsit, de asemenea, o listă scrisă de mână cu datele și locațiile în care era de așteptat să fie candidatul republican la președinție, se mai arată în dosar.

Autoritățile care au percheziționat mașina suspectului în vârstă de 58 de ani au găsit șase telefoane mobile, inclusiv unul care arăta o căutare Google despre cum se poate ajunge din Palm Beach în Mexic.

Un caiet găsit în mașina sa ar fi fost plin de critici la adresa guvernelor rus și chinez și de note despre cum să se alăture războiului în numele Ucrainei.

Acuzațiile din dosar au venit înaintea unei audieri de luni la care procurorii susțin că Routh ar trebui să rămână închis pe măsură ce cazul avansează.

El a fost reținut după ce au fost auzite împușcături în apropierea locului în care Trump juca golf pe terenul său din West Palm Beach, pe 15 septembrie.

Incidentul a venit după ce candidatul republican la președinție a fost rănit într-o tentativă de asasinat la un miting din Butler, Pennsylvania, în iulie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: