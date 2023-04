Avionul care transporta echipa feminină de fotbal Arsenal a luat foc pe pista unui aeroport din Germania. FOTO

Incidentul a avut loc duminică seară pe pista aeroportului Braunschweig Wolfsburg din Germania. Avionul urma să aterizeze la Londra, în urma unui meci cu VfL Wolfsburg în prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor.

După ce au făcut flăcările, piloții, îngroziți, au oprit rapid aeronava și au evacuate de urgență pasagerii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

A plane that was to carry the Arsenal women’s team back from their Champions League semi-final first leg against Wolfsburg burst into flames on the runway in a German airport on Sunday evening.

But Arsenal have confirmed that everyone is fine and they have returned to London. pic.twitter.com/HoC5EkR8em