O explozie a rănit două persoane şi a creat un crater imens în Belgorod, după ce un avion de război a pierdut muniţie. VIDEO

„În timpul zborului aeronavei Su-34 ale Forţelor Aerospaţiale deasupra oraşului Belgorod s-a produs o cădere anormală a muniţiei de aviaţie", a declarat Ministerul rus al Apărării, potrivit Agerpres.

Declaraţia preluată de agenţiile de presă ruse adaugă că incidentul a avut loc la ora locală 22:15 (19:15 GMT).

⚡️ A huge crater after an explosion in #Belgorod . pic.twitter.com/ZWqZMlAnh4

Avioanele ruseşti efectuează în mod regulat incursiuni peste Belgorod de la lansarea ofensivei în Ucraina, în februarie 2022.

Oficialii locali au raportat o explozie puternică în Belgorod joi seara, spunând că explozia a lăsat un crater în centrul oraşului şi a rănit două femei."A avut loc o explozie", a informat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, adăugând că explozia a produs un crater cu un diametru de 20 de metri într-o intersecţie din centrul oraşului.

Citând un bilanţ intermediar, Gladkov a spus că o femeie a fost spitalizată pentru o accidentare la cap, în timp ce o alta a fost tratată la faţa locului.

„Geamurile unui bloc de apartamente din apropiere au fost avariate, suflul exploziei a avariat mai multe maşini parcate şi a doborât stâlpi de electricitate", a adăugat el pe Telegram.

⚡️#UPDATE The explosion in Belgorod was so strong it threw a car onto the roof of a supermarket pic.twitter.com/y9ApQXVrCi