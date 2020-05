Avertismentul unui expert OMS: "Trebuie să fim pregătiţi pentru un al doilea val de infecţii"

Medicul Maria Van Kerkhove, expert în cadrul echipei de răspuns la Covid-19 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a fost întrebată, într-un interviu pentru CNN, care este situația la nivel planetar în aceste momente, când se pare că există locuri unde virusul a reapărut, deși autoritățile păreau că au putut opri răspândirea virusului.

"În țări precum China, zona Wuhan, Coreea sau Singapore, care au oprit cu succes, la un moment dat, transmiterea virusului, se poate vedea o reapariție a virusului, în anumite situații. În Singapore, are legătură cu căminele unde locuiesc imigranți, în Seul a pornit de la niște cluburi de noapte deschise, dar ceea ce este important este că aceste comunități au sisteme de identificare rapidă a virusului şi urmărire a celor infectaţi", a răspuns medicul.

