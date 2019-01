Avalanșă în Polonia. Trei persoane sunt în stare gravă după ce au fost prinse sub zăpadă

Avalanşa s-a produs la o distanţă de 24 de kilometri sud în raport cu staţiunea balneo-climaterică Zakopane, pe cel mai înalt munte din Polonia, Risy, ce are o altitudine de 2.503 metri, conform Agerpres.

"Starea în care se află trei persoane este gravă. O persoană a fost deja transportată la spitalul din Zakopane. Elicopterul nostru le transportă pe celelalte victime", a declarat salvamontistul Stanislaw Krzeptowski-Sabala pentru postul privat de televiziune TVN24.

Three people buried by an avalanche in southern Poland's Tatra Mountains, according to Polish media; a rescue helicopter has been dispatched pic.twitter.com/HTjtONUpGU