Aurul, investiția cea mai sigură în vremuri de pandemie. Cât valorează acum un lingou

Aurul pare o soluție de investiție tot mai sigură, pentru cei care au bani. Prețul metalului prețios a crescut în timpul pandemiei, în Statele Unite înregistrând valori record de peste 2.000 de dolari pe uncie.

În paralel, în Marea Britanie, patronii magazinelor de bijuterii spun că în ultima perioadă au făcut mai multe afaceri decât într-un an întreg.

La prima vedere pare un telefon mobil. Este, de fapt, un lingou de aur ce cântărește aproape un kilogram, echivalentul a peste 50 de mii de lire sterline. Pe piața britanică, negustorii de metale prețioase au lucrat intens pentru a ține pasul cu cererea mare a clienților. Tot mai mulți oameni vor să cumpere monede și lingouri de aur, care sunt adesea văzute ca o investiție sigură într-o perioadă de criză.

Oliver Temple, co-proprietarul unei companii de investiţii: „Cererea a crescut de la începutul pandemiei. Cred că am făcut în această perioadă mai multe afaceri ca oricând. În prima lună de carantină am vândut aur și argint cât vindem într-un an".

Pe fondul unei incertitudini economice, provocată de virusul Covid-19, prețurile la aur și argint au crescut. În luna iulie, pe piața americană uncia de aur s-a vândut cu 2000 de dolari. Un preț record care nu a mai fost atins din septembrie 2011.

Prețul aurului crește încet, dar sigur

Oliver Temple, co-proprietar Gold Investments: „Aurul este văzut ca o investiție sigură. Prețul lui crește încet, dar sigur. Acoperă taxe, dobânzi și inflația. De fapt, oamenii obișnuiesc să spună că o uncie de aur are valoarea unui costum de calitate. Acum 50, 100 de ani, cu o uncie de aur ți-ai fi cumpărat un costum bun. Chiar și acum când uncia a ajuns la 1.500 de lire e cam același lucru. Așa că aurul are mereu aceeași putere de cumpărare spre deosebire de bani, care își pierd valoarea în bancă".

Pentru moment, specialiştii nu pot da un verdict clar dacă prețul aurului va continua să crească în această perioadă de incertitudine.

James Constantinou, proprietar Prestige Pawnbrokers: „Este foarte dificil să prevezi ce se va întâmpla, dar, în general, situația seamănă puțin cu combinația dintre cărămizi și mortar, are tendința de a crește ajungând la un maxim istoric, dar dacă are un impuls și cade, atunci câștigă teren destul de repede. Așadar, este un moment propice să încasăm bani de pe urma aurului, dar există posibilitatea să vedem din nou o creștere”.