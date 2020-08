Momentul în care 2 hoți sparg vitrina unui magazin de bijuterii. Reacția vânzătoarei

Înarmat cu un ciocan, unul dintre tâlhari a spart vitrină în care erau ţinute bijuteriile, sub privirile înspăimântate ale vânzătoarei. Apoi s-au urcat într-o maşină şi s-au făcut nevăzuţi.

Au lăsat însă la locul faptei obiectul cu care au dat spargerea.

Poliţiştii speră ca amprentele şi imaginile filmate de camerele de supraveghere să îi dea de gol şi să reuşească să îi prindă.

Oraşul Hong Kong este renumit pentru jafurile din magazinele de bijuterii.

#HongKong robbery! Two men in black broke into a gold shop Tuesday with big knife and hammer and robbed a million jewels in 1.5 mins. After stealing four plates of gold, the two immediately fled by private car. More frightening is a police car just passed by one minute ago. pic.twitter.com/9Inh3V1XZC