Aurescu: România susţine adoptarea de sancţiuni în Belarus cât mai curând posibil

România susţine adoptarea de sancţiuni în Belarus cât mai curând posibil, a transmis, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea miniştrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Bogdan Aurescu a susţinut un discurs în deschiderea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles.

"Tocmai am finalizat un mic-dejun de lucru cu participarea liderului opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, şi am exprimat poziţia României cu privire la situaţia din Belarus, aprecierea pentru curajul cetăţenilor din Belarus şi al reprezentanţilor opoziţiei, care luptă în continuare pentru drepturile lor, în ciuda eforturilor regimului de a reprima aceste evoluţii. Credem că Belarus se află în prezent într-o etapă de tranziţie către modernizare şi democraţie, iar Uniunea Europeană are datoria de a susţine acest efort. Astfel, am exprimat susţinerea României pentru societatea civilă şi pentru o presă independentă în Belarus, am reamintit colegilor şi doamnei Tihanovskaia că România a transferat 100 de mii de euro prin European Endowment for Democracy pentru susţinerea unei prese independente şi a societăţii civile în Belarus", a afirmat Aurescu, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

El a reiterat faptul că România susţine adoptarea de sancţiuni, "cât mai curând posibil", şi a susţinut activarea Mecanismului Moscova al OSCE.

"Am reiterat faptul ca România susţine adoptarea de sancţiuni şi am vrea ca acestea să fie adoptate cât mai curând posibil. De asemenea, am reamintit faptul că România a susţinut activarea Mecanismului Moscova al OSCE şi sprijină organizarea unei misiuni OSCE pentru medierea dialogului în Belarus", a spus Aurescu.

Şeful diplomaţiei române a menţionat importanţa Declaraţiei Comune care a fost adoptată luni dimineaţă şi făcută public de către preşedinţii României, Poloniei şi Lituaniei.

"Această declaraţie comună conţine o propunere adresată comunităţii internaţionale şi Uniunii Europene pentru pregătirea unui pachet de asistenţă economică pentru un Belarus democratic. Printre altele, acest pachet ar putea include asistenţă pentru negocierile de aderare la OMC, asistenţă pentru dezvoltarea unei economii liberale, aplicarea unui regim fără vize atunci când condiţiile o vor permite, cât şi alte tipuri de asistenţă financiară din partea unor organizaţii financiare internaţionale", a mai spus Aurescu.

El a menţionat că agenda discuţiilor cuprinde şi situaţia din Rusia, în legătură cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi.

"Poziţia României este că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai activ în această chestiune. Ne-am alăturat colegilor din Lituania, Letonia, Estonia, Danemarca şi Polonia şi am adresat o scrisoare Înaltului Reprezentant Borrell prin care solicităm această implicare activă a Uniunii pe acest subiect, întrucât credem că Rusia ar trebui să îşi îndeplinească responsabilităţile şi să demareze o investigaţie transparentă şi imparţială şi să coopereze pe deplin cu OIAC şi cred că trebuie, de asemenea, să examinăm posibilitatea unor eventuale sancţiuni, dacă este nevoie, în conexiune cu acest caz de otrăvire a domnului Navalnîi", a susţinut Aurescu.

Ministrul român de Externe s-a referit şi la situaţia din Turcia, menţionând că reînnoieşte apelul pentru reducerea tensiunilor.

"Tot în cadrul agendei curente vom discuta despre Turcia şi voi reînnoi apelul, în numele României, pentru dezescaladare, pentru reducerea tensiunilor, pentru că ceea ce este absolut necesar acum sunt calmul şi reluarea negocierilor directe între părţile implicate. Vom asculta, de asemenea, prezentarea domnului Borrell despre eforturile recente pentru stabilirea unui cadru care să permită părţilor să revină la masa negocierilor. Apreciem eforturile Înaltului Reprezentant Borrell, ale Germaniei şi ale preşedintelui Consiliului European în această direcţie", a arătat Aurescu.

Agenda discuţiilor va cuprinde şi situaţia din Libia, a mai menţionat Aurescu.

"De asemenea, vom discuta despre Libia, despre relaţia dintre UE şi Uniunea Africană, relaţiile cu vecinătatea sudică şi aşteptăm cu nerăbdare dezbaterile pe aceste teme. De pildă, cu privire la Libia, ne dorim să vedem o tranziţie de la un simplu acord de încetare a focului către un proces real de negocieri astfel încât să fie identificată o soluţie durabilă pentru acest conflict între părţile implicate. Cu privire la relaţia cu vecinătatea sudică, aşteptăm cu interes dezbaterea de astăzi pentru a identifica modalităţi de consolidare a parteneriatelor cu ţările din vecinătatea sudică", a adăugat şeful diplomaţiei române, conform MAE.