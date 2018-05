Atentat cu mașină capcană, în Libia. 7 persoane au murit, 20 au fost rănite

Potrivit unui responsabil local din cadrul serviciilor de securitate, citat de AFP, maşina a explodat în apropierea Hotelului Tibesti, pe o arteră comercială unde viaţa nocturnă este de obicei frecventată în cursul lunii sfinte musulmane de post a Ramadanului, a adăugat responsabilul sub acoperirea anonimatului.

Another bombing in Benghazi????

My mind is blank, there have already been a number of deaths and injuries.

May Allah bring peace to my city and my people.

My heart aches for the people who have lost one or more members of their family tonight.#Benghazi pic.twitter.com/g8Wu4YHCTj