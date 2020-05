Atacuri armate și copii bolnavi de Covid-19. În ce măsură respectă americanii îndemnul ”Fiți inteligenți!”

Cinci persoane au fost rănite într-un atac în Texas. S-a întâmplat într-un parc unde s-au adunat sute de persoane pentru a sărbători Ziua Mamei, marcată peste Ocean în această perioadă.

Asta deși autorităţile le-au recomandat oamenilor să evite adunările în grupuri mari.

În tot acest timp, în Statele Unite, numărul deceselor provocate de COVID-19 a trecut de 80.000, în condiţiile în care aproape toate statele federale au luat măsuri pentru relaxarea restricţiilor de carantină.

În Texas, restricțiile au fost ridicate parțial. Iar oamenii au ignorat sfaturile autorităților și s-au adunat în număr mare într-un parc pentru a sărbători Ziua Mamei.

Numai că, la un moment dat, situația a luat o turnura neașteptată.

Buddy Calzada, Poliția din Fort Worth: ”În parc erau aproape 600 de persoane. La un moment dat au fost niște focuri de artificii. Martorii ne-au spus că la finalul focurilor de artificii s-au auzit aproape 30 de împușcături”.

Două dintre persoanele rănite sunt la spital în stare gravă, iar poliția încă investighează incidentul.

Guvernatorul statului New York: ”Fiți inteligenți”

Un alt atac a avut loc în orașul New York.

Bill de Blasio, primarul orașului New York: ”Aseară, un incident de o altă natură a avut loc în Williamsburgul de Sud. Doi făptași, un bărbat și o femeie, au smuls măștile de pe fața unor membri ai comunității evreiești în timp ce aceștia mergeau liniștiți pe stradă. Acest lucru este absolut inacceptabil”.

În statul New York, ordinul ”Stați acasă!” expiră peste trei zile. Guvernatorul a împărțit statul federal în zece regiuni, care vor ridica pe rând restricțiile.

Startul va fi dat doar după ce vor fi îndeplinite două criterii esențiale. Decesele și spitalizările persoanelor infectate trebuie să fie în tendință descrescătoare.

Iar în unitățile sanitare trebuie să existe suficiente paturi disponibile pentru a face față unui nou val de îmbolnăviri.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: ”Oamenii trebuie să înțeleagă că nu va fi o revenire la viața de dinainte și să se comporte la fel. Fiți inteligenți! Nimeni nu vă va proteja sănătatea mai bine decât voi înșivă! Nimeni nu va proteja sănătatea copiilor tăi mai bine decât o poți face tu! O să spui că micuții nu sunt afectați? Oare? Acum ne îngrijorează faptul că avem 93 de cazuri pe care le investigăm în rândul copiilor mici care suferă de boli asemănătoare cu COVID-19”.

Unul dintre cazuri este această fetiță care, la numai 12 ani, a suferit un atac de cord.

Atac de cord la un copil de 12 ani, din cauza Covid-19: ”A fost înfricoșător”

Potrivit medicilor, circulația sângelui spre inimă i-a fost blocată de o infecție. Cum nu mai avea alte probleme de sănătate, doctorii cred că infecția a fost declanșată de coronavirus.

Sean Daly, tatăl lui Juliet: ”A fost înfricoșător. La început ne-am gândit că poate e doar o gripă sau ceva asemănător, dar starea de rău a continuat și ziua următoare, așa că ne-am dat seama că ceva e anormal. Avea buzele vinete și extremitățile ei erau reci, semn că circulația sângelui nu mai funcționa cum trebuie, așa că am decis să o ducem la doctor”.

Dr. Jake Kleinmahon, cardiolog pediatru, Spitalul pentru Copii Ochsner: ”Din fericire, am avut un specialist pediatru cu noi la terapie intensivă care ne-a ajutat să o intubăm și chiar a trebuit să îi facem manevre de resuscitare la un moment dat. Din fericire, am reușit să o stabilizăm destul de repede. Credem că este vorba de un sindrom inflamator care se pare că are o legătură cu noul coronavirus, așa cum a fost în cazul lui Juliet”.

Coronavirus la Casa Albă

Pe de altă parte, mulți se întreabă dacă angajații din anturajul președintelui Trump nu sunt protejați de virus în cel mai sigur loc de muncă din țară, la Casa Albă, atunci cum poate fi sigur pentru oamenii de rând să revină la muncă.

Kevin Hassett, White House Senior Economic Adviser: ”Ne îngrijorează că trebuie să mergem la serviciu. Cine a fost în Aripa de Vest (a Casei Albe) știe că este un loc mic și aglomerat”.

După ce în ultima perioadă jurnaliștii l-au criticat pe liderul american că nu impune o conduită strictă la Casa Albă în condiții de pandemie, șeful statului a luat atitudine.

”Donald Trump, președintele american: Angajații Casei Albe și alți membri reprezentativi ai Casei Albe poartă fiecare câte o mască pe față. Aproape toți cei pe care i-am văzut astăzi au purtat o mască.

Reporter: Dumneavoastră le-ați cerut acest lucru?

Trump: Da! Eu le-am cerut acest lucru”.

Un valet al președintelui Trump a fost depistat zilele trecute cu coronavirus. Testat pozitiv a fost și secretarul de presă al vice-președintelui american.

Dar Mike Pence a anunțat că nu va sta în autoizolare. În schimb, trei membri ai echipei de criză de la Casa Albă, inclusiv cunoscutul epidemiolog Anthony Fauci, sunt în autoizolare după ce au intrat în contact cu o persoană infectată.